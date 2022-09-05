ЦЕНОВОЙ ПРИОРИТЕТ ДАСТ СКИДКУ 15%. Минпромторг считает необходимым закрепить в законе нормы об установлении ограничений или запрета на покупку иностранных товаров и услуг

Поправки необходимы для формирования общей схемы подтверждения страны-производителя, а также «в связи со сложившейся экономической обстановкой», вызванной западными санкциями. Ведомство предлагает законодательно закрепить ограничения на допуск товаров из иностранных государств, работ и услуг, выполняемых гражданами других стран. Ведомство намерено внести изменения в федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц», который регулирует закупки госкомпаний, так как действующих подзаконных нормативных актов недостаточно. Пресс-служба Минпромторга сообщила, что направила предложения по изменению закона о закупках в Минфин. Согласно ценовому приоритету по действующему закону, если закупка государственной компании проходит в формате конкурса и в нем участвуют российские и зарубежные компании, то она при сопоставлении заявок рассматривает цену поставщика из России так, как будто он ее предложил на 15% ниже. В случае победы поставщика из России договор с ним подписывается по цене предложения без учета этой скидки. Если закупка проходит в формате аукциона и на нем побеждает зарубежный поставщик, то договор с ним подписывается со скидкой 15%.

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/09/02/item19413