НОВЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ ДАНФОСС: редукторные электроприводы с трехпозиционным управлением (Ридан)

AMV и ARV — это электроприводы, предназначенные для использования с регулирующими клапанами в системах тепло- и холодоснабжения. Приводы имеют питающее напряжение 230 В, являются трехпозиционными и управляются от электронного регулятора по импульсному сигналу, о чем говорит буква "V" в маркировках AMV и ARV. AMV и ARV имеют такие функции, как ручное позиционирование и индикация положения, а также обладают концевыми выключателями, прекращающие работу электропривода в случае перегрузки или достижения штока клапана крайнего положения. Некоторые приводы снабжены возвратной пружиной, закрывающей или открывающей клапан в случае обесточивания системы.

Danfoss присутствовал в России с 1993 года - почти 30 лет. Объем инвестиций в страну составил 115 млн евро. После 24 февраля Danfoss эвакуировала своих сотрудников и членов их семей. Работавшие в компании 50 украинцев были отправлены в Польшу.

https://ridan.ru/klapany-i-elektroprivody/privody-dlya-reguliruyushhix-klapanov/reduktornye-elektroprivody-s-trexpozicionnym-upravleniem-ridan