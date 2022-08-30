КРЕПЕЖ - ЭТО КОСМОС! Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в открытом космосе поговорили о качестве болтов конструкции на МКС (29.08.2022)

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев во время выхода в открытый космос с МКС обсудили в прямом эфире проблему, возникшую с одним из болтов. Им самим пришлось закреплять его. На кадрах со станции видно, как Матвеев и Артемьев стараются зафиксировать крепёж прямо в открытом космосе. Фрагмент их разговора:

— Встретишь этого человека, который болты такие сделал...

— Хороший человек или не очень?

— Не трогай его, он мой.

17 августа руководство МКС решило досрочно завершить выход в космос Матвеева и Артемьева.

Цель выхода: подготовка европейского дистанционного манипулятора ERA к работе. Сообщалось, что у Артемьева возникли проблемы с аккумулятором, который питает скафандр. Оба космонавта вернулись и чувствуют себя хорошо, заверили в «Роскосмосе».

http://www.fastinfo.ru/news1/kosmonavty_oleg_artem_ev_i_denis_matveev_v_otkrytom_kosmose_pogovorili_o_kachestve_boltov_konstrukcii_na_mks/



