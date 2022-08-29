Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Гусевский Завод Гусар: новый руководитель Сергей Карачков рассказывает о планах развития завода (26 августа, фрагмент)

29 августа, 2022 12
Газпромбанк всерьез взялся за развитие отечественных промышленных активов и ротацию своих топ-менеджеров.
 В июле Группа Газпромбанка стала основным акционером арматурного завода «Гусар», а Генеральным директором назначен 
Сергей Карачков, который на протяжении двух лет возглавлял уральский актив банка — ПАО «Уралхиммаш».  Сегодня Сергей 
Карачков рассказывает о планах развития завода в известном городе Гусь-Хрустальный
Сергей Михайлович, как Вас встретил завод «Гусар»?
Реалии таковы, что предприятие в последние полтора года чувствовало себя некомфортно. Прошлый финансовый год «Гусар» 
закончил с убытком в 1,37 млрд рублей и с огромным объемом кредитов в нескольких банках. В настоящий момент все кредиты 
консолидированы в одном лице — это Газпромбанк, который выступает не только единственным кредитором нашего завода, но и 
стратегическим партнером.
Вы упомянули о своем предыдущем месте работы. За 2 года работы все успели сделать на «Уралхиммаше»?
С.М.: В октябре 2020 года, когда я пришел на «Уралхиммаш», мне досталось предприятие с 1,5 млрд рублей выручки при планах 
6,7 млрд рублей. Но по итогам 2021 года была зафиксирована исторически рекордная для предприятия выручка в 8 млрд рублей и 
чистая прибыль под 700 млн рублей. Когда я уходил, в конце июня 2022 года, завод уже показал более 4,3 млрд рублей выручки и 
чистой прибыли более 200 млн рублей за полугодие. Поэтому ситуация с «Гусаром» не нова для меня. Возникла аналогичная 
проблема, и по решению нашего стратегического партнера Газпромбанка «сегодня» меня направили сюда, чтобы решить 
проблемы, которые сформировались за последние несколько лет.
Вы работаете в должности Генерального директора чуть больше месяца — какие планы?
С.М.: Для нас главная задача сейчас — это наладить эффективный производственный процесс, обеспечить сквозное 
производственное планирование. В настоящий момент нам нужно просто ускорить производство, чтобы происходил 
элементарный оборот средств. Быстро и качественно сделали, оперативно отгрузили, получили деньги, на эти деньги уже купили 
запчасти, починили станок, заплатили зарплату и пошли выполнять новый контракт. Необходимо показать весь наш потенциал, 
чтобы двигаться быстрее и в правильном направлении, чтобы производство наладило беспрерывную работу. Деньги, которые 
сейчас выделяет нам Газпромбанк, направлены именно на то, чтобы максимально запустить производство — комплектующие, 
услуги. Мы должны в этом году изготовить и продать продукции на сумму 7,2 млрд рублей, на сегодня это главный ориентир. По 
факту, за первое полугодие, мы имеем всего 1,9 млрд рублей. За второе полугодие нам нужно разогнаться и сделать в 2,5 раза 
больше. На будущий год у нас более амбициозные планы — 9–10 млрд рублей выручки. И это абсолютно реальная цифра, в 2016 
году завод закончил с выручкой 9,1 млрд рублей., то есть понимание и возможности в каком темпе необходимо двигаться всем 
ясны. Исходя из того, как мы отработаем в 2022 году и насколько будем близки к выручке в 7,2 млрд рублей, будет 
формироваться и бюджет на 2023 год, куда хотелось бы заложить, в том числе, повышение зарплаты заводчанам. 
https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=2981 (полный текст)

← Вернуться