Гусевский Завод Гусар: новый руководитель Сергей Карачков рассказывает о планах развития завода (26 августа, фрагмент)

Газпромбанк всерьез взялся за развитие отечественных промышленных активов и ротацию своих топ-менеджеров.

В июле Группа Газпромбанка стала основным акционером арматурного завода «Гусар», а Генеральным директором назначен

Сергей Карачков, который на протяжении двух лет возглавлял уральский актив банка — ПАО «Уралхиммаш». Сегодня Сергей

Карачков рассказывает о планах развития завода в известном городе Гусь-Хрустальный

Сергей Михайлович, как Вас встретил завод «Гусар»?

Реалии таковы, что предприятие в последние полтора года чувствовало себя некомфортно. Прошлый финансовый год «Гусар»

закончил с убытком в 1,37 млрд рублей и с огромным объемом кредитов в нескольких банках. В настоящий момент все кредиты

консолидированы в одном лице — это Газпромбанк, который выступает не только единственным кредитором нашего завода, но и

стратегическим партнером.

Вы упомянули о своем предыдущем месте работы. За 2 года работы все успели сделать на «Уралхиммаше»?

С.М.: В октябре 2020 года, когда я пришел на «Уралхиммаш», мне досталось предприятие с 1,5 млрд рублей выручки при планах

6,7 млрд рублей. Но по итогам 2021 года была зафиксирована исторически рекордная для предприятия выручка в 8 млрд рублей и

чистая прибыль под 700 млн рублей. Когда я уходил, в конце июня 2022 года, завод уже показал более 4,3 млрд рублей выручки и

чистой прибыли более 200 млн рублей за полугодие. Поэтому ситуация с «Гусаром» не нова для меня. Возникла аналогичная

проблема, и по решению нашего стратегического партнера Газпромбанка «сегодня» меня направили сюда, чтобы решить

проблемы, которые сформировались за последние несколько лет.

Вы работаете в должности Генерального директора чуть больше месяца — какие планы?

С.М.: Для нас главная задача сейчас — это наладить эффективный производственный процесс, обеспечить сквозное

производственное планирование. В настоящий момент нам нужно просто ускорить производство, чтобы происходил

элементарный оборот средств. Быстро и качественно сделали, оперативно отгрузили, получили деньги, на эти деньги уже купили

запчасти, починили станок, заплатили зарплату и пошли выполнять новый контракт. Необходимо показать весь наш потенциал,

чтобы двигаться быстрее и в правильном направлении, чтобы производство наладило беспрерывную работу. Деньги, которые

сейчас выделяет нам Газпромбанк, направлены именно на то, чтобы максимально запустить производство — комплектующие,

услуги. Мы должны в этом году изготовить и продать продукции на сумму 7,2 млрд рублей, на сегодня это главный ориентир. По

факту, за первое полугодие, мы имеем всего 1,9 млрд рублей. За второе полугодие нам нужно разогнаться и сделать в 2,5 раза

больше. На будущий год у нас более амбициозные планы — 9–10 млрд рублей выручки. И это абсолютно реальная цифра, в 2016

году завод закончил с выручкой 9,1 млрд рублей., то есть понимание и возможности в каком темпе необходимо двигаться всем

ясны. Исходя из того, как мы отработаем в 2022 году и насколько будем близки к выручке в 7,2 млрд рублей, будет

формироваться и бюджет на 2023 год, куда хотелось бы заложить, в том числе, повышение зарплаты заводчанам.

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