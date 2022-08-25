ТИПОРАЗМЕРЫ. Завод газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» расширил линейку нормально-закрытых электромагнитных клапанов для жидких сред до номинального диаметра 50 мм

Информируем Вас, что арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» приступил к серийному производству нормально-закрытых электромагнитных клапанов для жидких сред в стальном исполнении корпуса DN 32…50. До настоящего времени заводом производились электромагнитные клапаны для жидких сред DN-15, DN-20, DN-25 в алюминиевом и стальном исполнении корпуса. Таким образом, сегодня линейка электромагнитных клапанов для жидких сред расширена изделиями в стальном исполнении корпуса номинальным диаметром от 32 до 50 мм. Клапаны электромагнитные для жидких сред предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных жидких сред в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности при продолжительном режиме работы.

Новинки производства марки «ТЕРМОБРЕСТ» для жидких сред имеют следующие характеристики:

Исходное состояние: нормально-закрытый;

Материал корпуса: сталь;

Рабочее давление: 0-4 бар;

Характеристика рабочей среды: неагрессивные жидкости вязкостью до 40.10-6м2/с;

Температура рабочей среды: от 5°C выше точки замерзания жидкости до + 90°C;

Номинальный диаметр: 15-50 мм;

Присоединение к трубопроводу: фланцевое (DN 32…50);

Монтажное положение: на горизонтальных (по умолчанию) или вертикальных трубопроводах (указывается при заказе);

Степень защиты: IP65, IP67.

https://termobrest.ru/ni/termobrest_rasshiril_lineiku_normalno_zakrytyh_elektromagnitnyh_klapanov_dlya_gidkih_sred/