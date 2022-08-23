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ВСТРЕЧА В ПИТЕРЕ. Челябинский Завод АЛСО примет участие в одном из крупнейших мероприятий газовой отрасли в России - РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2022 с 13 сентября в Санкт-Петербурге

23 августа, 2022 7

Выставка будет проходить в рамках XI Петербургского Международного Газового Форума. В ней традиционно участвуют лидирующие компании газового рынка. В этом году мероприятие состоится в сентябре с 13 по 16 число включительно.Гостям РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2022 завод АЛСО презентует шаровые краны ALSO для подземной и надземной установки как для реновации газораспределительных сетей, так и для строительства новых газопроводов.Экспозиция завода стальных шаровых кранов и отводов АЛСО будет представлена в павильоне G, на центральной аллее, стенд С1.4. Также продукция ALSO будет представлена на коллективном стенде Ассоциации производителей газового оборудования.

http://alsoarm.ru/index.php/, 22 августа


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