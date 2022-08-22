АУМА-РОССИЯ: с производственной площадки ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Химки были отгружены электроприводы АУМА в комплектации с редукторами для автоматизации задвижек разного диаметра до Ду 800.

Данные задвижки будут установлены на линии перекачки со сгустителя на шламохранилище. Другими словами, задвижки смонтируют на хвостах трубопровода после сгущения и переработки титаномагнетитовой руды. Для обеспечения высокого крутящего момента задвижек и безотказной работы арматуры применяются общепромышленные привода SA с коническими редукторами GK. Приводы управляются с помощью блока AUMATIC с цифровым сигналом по протоколу RS 485 Modbus RTU, дискретным сигналом 24В постоянного тока и аналоговым сигналом 4-20 мА. Бесперебойная работа установки Качканарского ГОКа, куда будут поставлены электроприводы АУМА, - залог успешной деятельности всего комбината. Именно по этой причине заказчик принял решение применить надежное оборудование. По данной поставке мы осуществляли монтаж приводов на арматуру заказчика, а в последующем совершим выезд на комбинат, где произведем пуско-наладку оборудования.

https://www.auma.com/ru/kompanija/novosti/novosti/news/kompanija-auma-otgruzila-ehlektroprivody-dlja-kachkanarskogo-goka/