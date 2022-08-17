ИНТЕРФАКС о международной стандартизации в нефтегазе: сложившая в настоящее время экономическая ситуация заставила вернуться к вопросу о необходимости создания отечественной системы стандартизации и сертификации вместо международной

проектах иностранных лицензиаров и подрядчиков. В этой связи российские производители для участия в тендерах были просто

вынуждены получать сертификаты соответствия иностранным стандартам. При этом наши протоколы испытаний еще и не всегда

признавались, в связи с чем возникала необходимость проведения испытаний продукции на аккредитованных иностранными

институтами площадках - это влекло и временные, и материальные затраты, и влияло на конечную стоимость российской

продукции, снижая ее конкурентоспособность. Именно поэтому сегодня важным направлением работы стал переход от

иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации к отечественным системам. Формирование единых для отрасли

стандартов на оборудование сегодня возможно на площадке созданного компаниями ТЭК в 2020 году Института нефтегазовых

технологических инициатив, учредителями которого являются "Газпром", "Газпром нефть", "Сибур", "Татнефть". Мы считаем,

что привлечение в деятельность ИНТИ новых участников российского нефтегазового рынка будет способствовать ускоренному

внедрению российского оборудования, а также снижению затрат российских производителей на прохождение процедур

предквалификации у нефтегазодобывающих компаний.