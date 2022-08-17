ИНТЕРФАКС о международной стандартизации в нефтегазе: сложившая в настоящее время экономическая ситуация заставила вернуться к вопросу о необходимости создания отечественной системы стандартизации и сертификации вместо международной

Проблема использования в реализуемых у нас проектах иностранных стандартов раньше была обусловлена участием в этих проектах иностранных лицензиаров и подрядчиков. В этой связи российские производители для участия в тендерах были просто вынуждены получать сертификаты соответствия иностранным стандартам. При этом наши протоколы испытаний еще и не всегда признавались, в связи с чем возникала необходимость проведения испытаний продукции на аккредитованных иностранными институтами площадках - это влекло и временные, и материальные затраты, и влияло на конечную стоимость российской продукции, снижая ее конкурентоспособность. Именно поэтому сегодня важным направлением работы стал переход от иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации к отечественным системам. Формирование единых для отрасли стандартов на оборудование сегодня возможно на площадке созданного компаниями ТЭК в 2020 году Института нефтегазовых технологических инициатив, учредителями которого являются "Газпром", "Газпром нефть", "Сибур", "Татнефть". Мы считаем, что привлечение в деятельность ИНТИ новых участников российского нефтегазового рынка будет способствовать ускоренному внедрению российского оборудования, а также снижению затрат российских производителей на прохождение процедур предквалификации у нефтегазодобывающих компаний.
Интерфакс, 17 августа, https://www.tek-all.ru/news/id9009-inti-predstoit-menyat-sistemu-neftegazovih-standartov/