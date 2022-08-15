РЫНОК. Компания ЛУНДА про уход Danfoss с российского рынка (пресс-релиз от 12 августа)

рынка, о котором было объявлено в апреле. И передала владение ООО «Данфосс» российскому менеджменту. Приобретать

ключевые компоненты и решения Danfoss в теплоснабжении, отоплении, кондиционировании и холодоснабжении вы сможете и

сейчас, но уже под маркой «Ридан». Их технические характеристики и качество максимально приближены к продукции Danfoss.

Оборудование доступно для заказа, а часть позиций уже поступила на склад. Российское подразделение «Данфосс» работает

почти 30 лет, имеет два собственных завода в Московской и Нижегородской областях, которые продолжают выпускать блочные

тепловые пункты, узлы поквартирного регулирования, пластинчатые теплообменники, запорную и регулирующую арматуру,

соответствующие всем международным требованиям к качеству. Подразделение по преобразователям частоты выделено в

отдельную компанию и это оборудование теперь будет поставляться под маркой VEDA.