РЫНОК. Компания ЛУНДА про уход Danfoss с российского рынка (пресс-релиз от 12 августа)

Важная информация про одного из наших партнеров – группа Danfoss A/S завершает контролируемый выход с российского рынка, о котором было объявлено в апреле. И передала владение ООО «Данфосс» российскому менеджменту. Приобретать ключевые компоненты и решения Danfoss в теплоснабжении, отоплении, кондиционировании и холодоснабжении вы сможете и сейчас, но уже под маркой «Ридан». Их технические характеристики и качество максимально приближены к продукции Danfoss. Оборудование доступно для заказа, а часть позиций уже поступила на склад. Российское подразделение «Данфосс» работает почти 30 лет, имеет два собственных завода в Московской и Нижегородской областях, которые продолжают выпускать блочные тепловые пункты, узлы поквартирного регулирования, пластинчатые теплообменники, запорную и регулирующую арматуру, соответствующие всем международным требованиям к качеству. Подразделение по преобразователям частоты выделено в отдельную компанию и это оборудование теперь будет поставляться под маркой VEDA.
Коммерческий директор Александр Лой, +7 495 123-00-00 доб. 001, allo@lunda.ru
https://lunda.ru/company/news/news/uhod_danfoss_2022/, 12 августа 2022