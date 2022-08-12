КРИОГЕН. КОМПАНИИЯ ПЕНТА-АРМ: ПРОРЫВ НА РЫНКИ СПГ (анонс)

В 2020 г. специалисты АО «ПЕНТА-АРМ» начали выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке криогенной запорно-регулирующей арматуры. К настоящему времени АО «ПЕНТА-АРМ» успешно разработало криогенные дисковые затворы для применения в составе технологических линий производств СПГ, на предприятиях по производству, хранению и транспортированию СПГ в условиях критических отрицательных температур (до минус 196 ºС). Выполнен этап НИР, разработан в полном объеме комплект РКД на криогенные дисковые поворотные затворы типоразмерного ряда DN 50…1600 PN 1,6…16,0 МПа, разработана программа и методика испытаний, технические условия, руководство по эксплуатации, получены сертификаты и декларации о соответствии. Изготовлены опытные образцы DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, успешно прошедшие общепромышленные и криогенные испытания на принадлежащих компании испытательных стендах. В сентябре 2022 г. в адрес АО «ПЕНТА-АРМ» будет поставлен криогенный испытательный стенд для испытаний арматуры больших типоразмеров.

МЦ ТПА для журнала ТПА №4, 12 августа (отрывок)



