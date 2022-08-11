Троечники в машиностроении: люди, призванные курировать  импортозамещение западной техники, вообще далеки  от техники. Кто видел ШК DN100 PN100 МПа в нефтегазе?

там еще хуже, чем в нефтегазе и электроэнергетике, но тут увидел воочию чиновников Минпромторга, которые призваны

заниматься всем этим. Сказать, что впечатление удручающее, ничего не сказать. Люди, призванные курировать

импортозамещение западной техники, вообще далеки от техники. Им говорят о том, что нет такой техники, как Caterpillar,

Komatsu, Liebherr, Hitachi, а они даже не вникая в суть, заладили одно: "Пришлите техническое задание, отработаем". Комедия!

Ну пришлют техническое задание на марсоход — тоже "отработаешь"? Видно, как ужи на сковородке, уходят от инженерных

вопросов, так как не имеют знаний и опыта. Они вообще не понимают в технике, на мой взгляд, их на пушечный выстрел к

импортозамещению подпускать нельзя. Таким, что Дантес, что Сервантес, что автокран на 12 тонн, что на 500 тонн — какая

разница. Просто издевательство над здравым смыслом. Причем молодые ребята, ну какого черта влезли в дело, где ни ухом ни

рылом... Даже комсомольские функционеры в советское время, которых мы критикуем, имели соответствующее образование и

опыт работы на производстве. Здесь же вообще далеки от курируемых вопросов, не могут понять ни конструктора, ни технолога,

никакого инженера вообще.»