СРОЧНО! 10 АВГУСТА 2022 Шаровые краны ALSO представлены в шоуруме в Узбекистане с августа до ноября

В столице Узбекистана открылся шоурум продукции производителей Челябинской области. Открытие шоурума произошло в рамках Форума глав регионов государств-членов ШОС. Российскую делегацию возглавил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Главам регионов и гостям Форума завод АЛСО представил шаровые краны ALSO серии GAS для подземной и надземной установки как для реновации газораспределительных сетей, так и для строительства новых газопроводов. Завод АЛСО открыт к развитию партнерских отношений с предприятиями Узбекистана и реализации проектов на территории Республики, готов предоставить актуальные решения и рассказать о своем опыте поставок шаровых кранов ALSO на объекты теплоснабжения и газораспределительные сети. Начиная с августа до ноября 2022 года в шоуруме, расположенном в Ташкенте, любой желающий сможет ознакомиться с продукцией Челябинского завода АЛСО.

http://alsoarm.ru/index.php (в сокращении)



