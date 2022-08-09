НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Что такое обратный инжиниринг? Обратный инжиниринг (реинжиниринг) — это исследование технической продукции с целью получения технической информации о нем, принципах работы, конструктивных особенностях, способах производства и т.п.

раскрытия его «секретов». Изделия из разных областей техники, будь то решения в области химии, электроники или

механики, могут быть подвергнуты такому изучению. Глубина технологической проработки объекта техники

определяется задачами исследования, особенностями объекта техники, а также ограничениями, связанными с

ресурсными возможностями исследователя (финансовыми, методическими, аппаратно-исследовательскими и т.д.).

Задачи конкретного исследования могут включать целый спектр технических вопросов, например, при изучении

объекта техники, относящегося к электронным устройствам, исследователю, как минимум, придется выявить

конструктивные элементы, установить связи между ними, восстановить принципиальную схему работы устройства.

Безусловно, эксперты, проводящие подобные исследования, должны обладать компетенциями, материальной базой,

а главное — методиками их проведения. Методики исследования могут быть широко используемыми , а могут быть

закрытыми, так называемыми «авторскими» методиками, которые создаются специально для проведения

реинжиниринга определенного объекта техники. Инструментарий, используемый в обратном инжиниринге очень

широк. Однако основную сложность в реинжиниринге объектов данной технической области может вызывать не

столько идентификация состава конкретного лекарственного средства, сплава, полимера или иного вещества,

сколько способы его получения, включая восстановление различных сопутствующих режимов и параметров

(температура, временные интервалы, порядок выполняемых действий и т. п.).