НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Что такое обратный инжиниринг? Обратный инжиниринг (реинжиниринг) — это исследование технической продукции с целью получения технической информации о нем, принципах работы, конструктивных особенностях, способах производства и т.п.

Не секрет, что любой объект техники, созданный человеком, может быть изучен другим человеком на предмет раскрытия его «секретов». Изделия из разных областей техники, будь то решения в области химии, электроники или механики, могут быть подвергнуты такому изучению. Глубина технологической проработки объекта техники определяется задачами исследования, особенностями объекта техники, а также ограничениями, связанными с ресурсными возможностями исследователя (финансовыми, методическими, аппаратно-исследовательскими и т.д.).Задачи конкретного исследования могут включать целый спектр технических вопросов, например, при изучении объекта техники, относящегося к электронным устройствам, исследователю, как минимум, придется выявить конструктивные элементы, установить связи между ними, восстановить принципиальную схему работы устройства. Безусловно, эксперты, проводящие подобные исследования, должны обладать компетенциями, материальной базой, а главное — методиками их проведения. Методики исследования могут быть широко используемыми , а могут быть закрытыми, так называемыми «авторскими» методиками, которые создаются специально для проведения реинжиниринга определенного объекта техники. Инструментарий, используемый в обратном инжиниринге очень широк. Однако основную сложность в реинжиниринге объектов данной технической области может вызывать не столько идентификация состава конкретного лекарственного средства, сплава, полимера или иного вещества, сколько способы его получения, включая восстановление различных сопутствующих режимов и параметров (температура, временные интервалы, порядок выполняемых действий и т. п.).
https://www.gorodissky.ru/publications/articles/obratnyy-inzhiniring-kak-instrument-tekhnologicheskogo-progressa/