КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ. Объем заказов испытательного центра ПАО «Уралхиммаш» за I полугодие 2022 г. вырос на 69% по сравнению с 2021 г. – с 8,6 млн руб. до 14,56 млн руб. План перевыполнен на 35%.

Услугами Испытательного центра воспользовались 47 организаций. В тройке крупнейших клиентов - Уральский металлургический завод (3,532 млн руб.), ООО «Северсталь» (3,087 млн руб.), Уралмаш НГО Холдинг (2,894 млн руб.). Испытательный центр Уралхиммаша – один из крупнейших на Урале. Его современное и уникальное оборудование позволяет проводить контроль и измерения различными методами. В штате центра - специалисты с большим опытом работы в области разрушающего и неразрушающего контроля. Все они прошли соответствующую аттестацию и постоянно совершенствуют квалификацию.

«Наш центр занимается испытанием и исследованием материалов, промышленного оборудования и продукции для предприятий Екатеринбурга, и Уральского Федерального округа в целом. Применяемые нами методы разрушающего и неразрушающего контроля гарантируют максимальную точность и достоверность исследований. Подтверждением тому является и высокий финансовый результат первого полугодия – заказчики голосуют за нас рублем», - отметил Андрей Савелков, руководитель Испытательного центра ПАО «Уралхиммаш»

https://uralhimmash.ru/press/news/obem-zakazov-ispytatelnogo-tsentra-uralkhimmasha-za-i-polugodie-2022-goda-vyros-na-69/?ysclid=l6k8ixg52w979702064



