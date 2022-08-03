ГОСТ или API? Специалисты возмущены тем, что российские стандарты списаны со стандартов АPI. Так, в некоторых стандартах даже приводится  перевод традиционных единиц измерения США в систему СИ, которая принята в России.

Там даже приводится какая-то система округления, которой никогда не было ранее в советских и российских стандартах. В качестве примера

приводят Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 13533-2013 "Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и

эксплуатационное. Оборудование со стволовым проходом. Общие технические требования" (утвержден приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2013 г. N 886-ст). ГОСТ Р ИС0 13533—2013

Приложение G Перевод традиционных единиц измерения США в систему СИ (метрическую)

Целью настоящего приложения является определение в документальной форме правил перевода традиционных единиц измерения США (USC) в

систему СИ (метрическую).

Правила перевода и округления базируются на правилах, определенных в [2]. Значения, полученные в результате применения правил перевода

настоящего приложения, могут отличаться от результатов, полученных путем точного перевода значений по [1], на котором основывается

настоящий стандарт. В целом процедура перевода представляет умножение значений USC на переводной коэффициент, который имеет более

высокую точность, чем исходные величины; затем результат округляется до необходимого количества значащих цифр. Эта процедура графически

проиллюстрирована на рисунке G.1. Количество оставшихся значащих цифр должно быть таким, чтобы точность значения не была ниже или

выше исходного значения. В соответствии с правилами [2] не рекомендуется задавать уровень точности ниже, чем точность исходного измерения,

и обычно следует определять ее на уровне не менее одной десятой допуска, если он имеется. После оценки необходимой точности размера

переведенное значение размера следует округлить до минимального количества значащих цифр таким образом, чтобы значение последнего

разряда было равно или меньше точности перевода.

П р и м е ч а н и е — См. также информацию в ИСО 31 (все части).

G.2 Правила перевода

G.3 Номинальные значения давления

Номинальные значения давления в системе СИ выражаются в мегапаскалях (МПа).

Спецификация [1] требует измерять давление с точностью ± 0,5 % полной шкалы. Для номинального значения 5 000 psi это составляет ± 25 psi (±

0,172 МПа). Так как одна десятая допуска составляет 5 psi (0,034 474 МПа),

то переведенную величину следует округлить до ближайшего ± 0,02 МПа. Таким образом, 5 000 psi округляется до 34,48 МПа. Номинальные

значения давления API переводятся, как показано в таблице G.1.

https://www.tek-all.ru/news/id8975-novie-rossiyskie-standarti-dolzhni-bazirovatsya-na-otechestvennoy-tehnologicheskoy-baze/