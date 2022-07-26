В августе 2022 года арматурный завод МАРШАЛ отмечает юбилей: 30 лет с начала производства первого шарового крана 11с67п

За 30 лет из небольшого участка при заводе «Спецавтоматика» и первой пробной партии предприятие выросло в мощное современное предприятие полного цикла с собственной заводской лабораторией, производственными площадями более 35 000 кв. м. На текущий момент количество сотрудников на ЛЗТА «Маршал» составляет 750 человек. Среди постоянных заказчиков — крупнейшие российские компании, такие, как «Роснефть», «Газпром», «РЖД» и т.д. Предприятием были реализованы проекты по запуску новых производственных участков и цехов, таких, как: цех порошковой окраски, цех по производству нестандартной продукции, и т.д. Из последних нововведений — ведутся работы по оборудованию дополнительного нового заготовительного участка. Кроме этого, вовсю развивается литейное производство: закуплено оборудование для центробежного литья, что уменьшит себестоимость выпускаемой продукции. Одним из результатов за последний отчетный период является увеличение количества новых партнеров на 20%. Уже за первое полугодие 2022 года заводом ЛЗТА «Маршал» было произведено и отгружено более 300 000 единиц продукции.

Данные ЛЗТА «Маршал», 25 июля (в сокращении)