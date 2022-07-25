Сроки модернизации (ремонтов) ТЭС сдвинуты из-за проблем с поставкой импортных компонентов энергетического оборудования (25.07.2022, в сокращении)

Энергокомпании начали сдвигать сроки запуска модернизации ТЭС из-за проблем с поставкой оборудования. Пока речь идет о семи объектах на 2,4 ГВт стоимостью 37,5 млрд руб., включая проекты «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинга». Запуск Нижнекамской ТЭЦ «Татнефти» с первой российской газовой турбиной также переносится на год, до декабря 2025 года, хотя «Силовые машины» планируют поставить турбину в срок. Можно ожидать задержек и по другим проектам из-за нехватки импортных компонентов, считают аналитики. По программе модернизации старых ТЭС отобраны инвестиционные проекты на 25,2 ГВт с запуском в 2022–2027 годах. Проекты окупаются за счет потребителей, которые оплачивают мощность объектов по повышенному тарифу. «Интер РАО» хочет сместить ввод двух проектов: запуск обновленного энергоблока Нижневартовской ГРЭС (800 МВт) переносится на 1 сентября 2024 года, а блока Ириклинской ГРЭС (300 МВт) — на 1 марта 2024 года. Стоимость проекта Нижневартовской ГРЭС — 5,15 млрд руб., Ириклинской ГРЭС — 1,8 млрд руб. В «Интер РАО» сообщили "Ъ”, что перенос «вызван задержкой в поставках основного оборудования». Компании, входящие в «Газпром энергохолдинг», решили сдвинуть запуск трех проектов в Ленинградской области. ОГК-2 введет два блока Киришской ГРЭС на 125 МВт на полгода позже — 1 января 2023 года и 1 января 2025 года. ТГК-1 переносит пуск блока Северной ТЭЦ на 100 МВт на год, до 1 января 2026 года. CAPEX блоков Киришской ГРЭС — 1,1 млрд руб., Северной ТЭЦ — 683,6 млн руб. Отсрочку также попросила «Татнефть», решив на год позже начать модернизацию Нижнекамской ТЭЦ на 195 МВт: работы на блоке начнутся 1 декабря 2022 года, дата запуска тоже смещается на год, до 1 декабря 2025 года. На станции планируется установить газовую турбину «Силовых машин» ГТЭ-170. CAPEX проекта — 5,42 млрд руб. В «Силовых машинах» уточнили "Ъ”, что сроки поставки турбины не меняются, она запланирована на 2023 год. В «Татнефти» отказались от комментариев.

«Татэнерго» тоже решило на год, до 1 января 2026 года, отложить запуск нового энергоблока Заинской ГРЭС (850 МВт) стоимостью 23,3 млрд руб. General Electric отказалась поставить газовую турбину (см. "Ъ” 4 июля). Общий платеж за мощность по всем вышеперечисленным проектам превысит 450 млн руб. в месяц.

Коммерсант, https://www.tek-all.ru/news/id8933-proekti-modernizatsii-tes-sdvinuti-iz-za-problem-s-postavkoy-oborudovaniya/