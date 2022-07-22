АРМАЛИТ: ген. директор Михаил Смаковский дал интервью о расширении направлений деятельности завода и создании дочернего общества «Армалит. Гражданское судостроение» (отрывок, 20 июля)

Являясь крупнейшей отраслевой компанией в стране, не можем не учитывать требования гражданского рынка. В гражданском судостроении есть проекты, на которых может использоваться арматура из нашей сегодняшней номенклатуры. Например, ледоколы. Мы также понимаем, что наших инженерных компетенций вполне хватает, чтобы заниматься арматурой самых простых исполнений. В существующих реалиях, как я уже говорил, мы зачастую не сможем сами изготовить конкурентную продукцию в этом сегменте, но знаний наших специалистов достаточно, чтобы правильно подобрать иностранную арматуру, обеспечить ее шефмонтаж и гарантийное обслуживание, помочь судовладельцам избежать ошибок. Для обеспечения комплексных поставок изделий от иностранных и отечественных поставщиков мы организовали дочернее общество «Армалит. Гражданское судостроение». Его инженеры квалифицированно подберут продукцию для решения конкретной задачи на любом гражданском судне. Такая концепция позволяет компании «Армалит. Гражданское судостроение» обеспечить комплексную поставку продукции на гражданское судно, закрыв для заказчика все вопросы, включая инженерные работы. Некоторые системы мы готовы модернизировать, «приложив» наши мозги к дешевой импортной продукции, чтобы они стали менее затратными и требовательными к постоянному ремонту».

https://www.korabel.ru/news/comments/armalit_nasha_nisha_-_kachestvennaya_nadezhnaya_i_tehnologichnaya_armatura.html