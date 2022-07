Новый статус компании «Данфосс» в России на 15.07.2022, сайт ООО «Данфосс» (в сокращении). Комментарий ТПА в конце пресс- релиза

15 июля 2022 г. датский концерн Danfoss A/S подписал соглашение c руководством ООО «Данфосс» о передаче компании. Таким образом группа Danfoss A/S завершает контролируемый выход из российского рынка, о котором было объявлено в апреле. В новом статусе компания «Данфосс» будет выполнять все существующие договорные обязательства, включая сервисное и гарантийное обслуживание. Новый портфель ключевых компонентов для автоматизации инженерных систем в сегментах тепло- и холодоснабжения, аналогичных по характеристикам и качеству оборудованию Danfoss, уже разработан. Он будет представлен под хорошо известным на рынке брендом «Ридан». Оборудование доступно для заказа, некоторые позиции уже поступили на склад. «За время работы в России мы много и успешно инвестировали в производство на территории нашей страны, у нас есть заводы в Московской и Нижегородской областях. Оборудование, которое мы выпускаем в России, практически не изменится, мы продолжим поставлять его. Останется прежней и команда специалистов, которая будет производить и представлять эту продукцию. Мы безусловно сохраним строгие требования ко всем внутренним процессам и будем предоставлять те же сервисы нашим клиентам - комментирует Михаил Шапиро, генеральный директор ООО «Данфосс».

Закрытие сделки ожидается в сентябре 2022 года. На данный момент все реквизиты организации — наименование юридического лица, ИНН и прочие данные остаются прежними, с точки зрения клиента взаимодействие с компанией не изменится. В дальнейшем наименование компании изменится на ООО «Ридан». О конкретной дате мы вас проинформируем отдельно. Подразделение «Данфосс» по преобразователям частоты было выделено в отдельную компанию, за подробной информацией обращайтесь к представителям «Veda MC»

https://open.danfoss.ru/news/novyi-status-kompanii-danfoss-v-rossii?ysclid=l5ro3d54ix936657902





Коммент ТПА. Это противоречит релизу из Дании: там пишется о продаже бизнеса местному руководству России и Белоруссии. Также нет ответа кто будет производить ШК, РК и электроприводы для РК? Ридан - мелкая фирма для сборки китайских теплообменников... Плюс два десятка вопросов, которые зависли с 14 июля... См. также:

https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/news/cf/danfoss-announces-local-management-buyout-of-its-russian-businesses/