ЦЕНТР СТПА. Судовая арматура, поставляемая АО «Армалит», в качестве Центра компетенций арматуростроения, для траулеров получила заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ (8 июля)

Завод «Армалит» поставил на заказ 190 единиц запорной арматуры, в том числе невозвратные клапаны и захлопки для донно-бортовой системы; клапаны и затворы для системы водяного пожаротушения. Также арматура будет установлена на таких системах заказа, как топливная, воздушных измерительных труб и охлаждения, бытового водоснабжения, нефтесодержащих вод и др. Сумма поставки продукции АО «Армалит» с сертификатами, подтверждающими российское происхождение продукции, составляет около 7 млн рублей. Работа предприятия по получению подтверждения российского происхождения выпускаемой «Армалитом» продукции ведется на постоянной основе. Это одна из действенных мер, направленных Правительством РФ на поддержку отечественного производителя, которая дает дополнительные гарантии поставки российских материалов, оборудования и комплектующих на строящиеся корабли и суда. Благодаря определенному количеству набранных баллов о признании российского происхождения заказа судостроитель имеет право на получение ряда льгот, в том числе государственных субсидий на осуществление деятельности. АО «Армалит» активно продолжает освоение гражданского сектора экономики. Эффективно используя аналитику по зарубежным технологиям для выпуска продукции, с учетом особенностей отечественного рынка, предприятие уверенно выступает в качестве центра компетенций арматуростроения.

https://armalit.ru/press/news/armalit-podtverdil-status-rossiyskogo-proizvoditelya/