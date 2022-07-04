ВЕТЕРАНЫ СТПА (судовая трубопроводная арматура). Трудовой стаж больше полувека – это по-армалитовски! (30.06.2022)

30 июня 2022 года – последний рабочий день заместителя главного технолога – начальника технологического бюро АО «Машиностроительный завод «Армалит» Михаила Федоровича КРИВЦОВА. Без малого шесть десятилетий, 59 лет и 7 месяцев, Михаил Федорович отработал в отрасли, на предприятиях по производству судовой трубопроводной арматуры. Начав трудовой путь шлифовщиком механообрабатывающего цеха, а затем старшим мастером нашего предприятия, еще когда оно называлось ПО «Ленарматура», долгие годы Михаил Федорович был главным технологом ПО «Знамя Октября». Во многом благодаря именно его знаниям, опыту, глубокому погружению во все сложности и нюансы технологических процессов, выстроенных на предприятии, сегодня выпускаемая «Армалитом» продукция является признанным эталоном качества.

– Благодарю нашего уникального специалиста, большого профессионала, моего и многих моих коллег учителя за добросовестный многолетний труд. Вклад Михаила Федоровича Кривцова в развитие нашего предприятия сложно переоценить, – отметил Михаил Смаковский. Желаю, чтобы тенденция, направленная на развитие производства, нашего предприятия, которая особенно заметна в последние годы, с каждым днем становилась все более очевидной. Успехов и процветания моему родному заводу и каждому его сотруднику, – подчеркнул в ответном слове Михаил Федорович, профессионал высочайшей квалификации, гуру в области технологии производства СТПА..

https://armalit.ru/press/news/trudovoy-put-dlinoyu-bolshe-poluveka-eto-po-armalitovski/