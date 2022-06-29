СУДОВАЯ АРМАТУРА: курс на более тесное взаимодействие проектантов и судостроителей (шаровые кингстоны и сигнальная арматура)

На очередном заседании секции «Судовая арматура» НТО судостроителей имени академика А. Н. Крылова, прошедшем 24 июня в АО «Армалит», участники встречи обсудили актуальные вопросы отрасли и наметили пути к более тесному взаимодействию между проектантами и судостроительными предприятиями. Обсуждение актуальных проблем собрало за одним столом экспертов ведущих организаций отрасли, таких как АО «51 ЦКТИС», НИИ КиВ ВМФ, АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «Адмиралтейские верфи», ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» и ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь». В ходе заседания было заслушано два доклада. В сообщении главного конструктора – руководителя управления по электрооборудованию АО «Армалит» Людмилы Епифановой «Исполнительные электромеханизмы для безэкипажного судовождения» затронута важная тема перехода от контроля работы отдельных механизмов к дистанционному автоматическому управлению комплексами ИЭМ. Людмила Михайловна подчеркнула, что проектантам судов и кораблей предлагается электрооборудование исполнительных механизмов с единым подходом по каналам связи и программному обеспечению.

Также в заседании секции принял участие с докладом «Научные подходы, технологии и оборудование ГАКС в проблеме обеспечения герметичности уплотнений металл/металл шаровых кранов» главный инженер проектов ООО «НПО «ГаксАрмСервис» Владимир Костромитин. В своем сообщении Владимир Николаевич затронул тему обеспечения герметичности шаровых кранов с уплотнением металл/металл и газометрического износостойкого покрытия в связи с технологией их производства, подчеркнув, что на всем его цикле требуется контроль качества поверхности. В серийном производстве необходимы специальное оборудование и технологии, обеспечивающие заданные показатели качества для герметичности шаровых кранов, отметил Владимир Костромитин.

После заслушивания докладов к участникам заседания обратился начальник группы ЦКБ МТ «Рубин» Андрей Запромётов, обозначив тенденции по сокращению объемов и сроков подготовки ОКРов. Среди перспективных направлений работы по тематике ЦКБ МТ «Рубин» Андрей Александрович назвал такие, как кингстоны шаровые, сигнализаторы и др. Подводя итоги встречи, модератор секции Георгий Савенков призвал всех участников оперативно делиться информацией о перспективных наработках по решению проблемных вопросов отрасли и к более тесному взаимодействию – проектантов и судостроителей – друг с другом.

https://armalit.ru/press/news/kurs-na-bolee-tesnoe-vzaimodeystvie-proektantov-i-sudostroiteley/