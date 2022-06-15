В 2022 году на Чеховском заводе «Энергомаш» началась ревитализация территории. На 36 га формируются три кластера и парковая зона

О планах завода рассказал в своих соцсетях глава городского округа Григорий Артамонов. Производственно-промышленный. Сохраняет флагманское предприятие ЧЗЭМ и в производственных цехах объединяет резидентов-представителей высокотехнологичных производств, в т.ч. изготовление модульных домов, предприятие по производству клеёного бруса и инновационное производство электрических судов Emperium.

Креативный кластер. Объединит в себе досуговый центр, коворкинг, выставочный зал и станет доступным для всех. Рекреационно-спортивный кластер в 2023 году дополнится крытой трассой для электрокартинга и вертикальной фермой. В 2023 году откроется медклиника и SPA-комплекс с банями. Парковая зона дополнится благоустроенной береговой линией реки, по которой будет курсировать электросудно Emperium.. В 2023 году откроют эко-отель из 50 модульных домов и теплица с органическими овощами, а в заводском пруду будет налажено выведение эндемических видов рыбы.

Источник: Администрация городского округа Чехов, 6 июня

http://inchehov.ru/novosti/aktualno/na-chehovskom-zavode-energomash-nachalas-revitalizaciya?