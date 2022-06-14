СВОЕВРЕМЕННОСТЬ. В этом году День рождения отмечает Гусевский арматурный завод ГУСАР. 20 лет на благо России, региона и города (июнь)

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области в создании которого приняли участие ведущие специалисты предприятия с опытом работы в машиностроении более десяти лет. При организации работы «Гусара» они применяли новейшие достижения в технологии, технике, управлении и кадровой политике. Успехов, процветания и новых высот.

https://vladimir.zoon.ru/business/armaturnyj_zavod_gusar/social/?





От редакции ТПА.

Основателями завода были Рахим Киргизбаев, Александр Березкин и Вячеслав Ким. Это было супер своевременным событием в нулевые годы, также как и резкий подъем Конара, Саратовского арматурного, Курганспецарматуры, МКТ АСДМ, МЗТА. Сегодня это гиганты арматурной отрасли.





Официальная история Гусара имен основателей не упоминает:

«С момента основания «Гусар» вырос из небольшого завода в одно из крупнейших арматурных предприятий России. В настоящее время общая территория предприятия — 24 га, а численность коллектива «Гусар» — 1 204 человек. При этом один из показателей эффективного использования всех видов ресурсов — выработка на одного работающего — на заводе сегодня в 2–4 раза выше, чем на родственных предприятиях по производству арматуры. В феврале 2018 года на «Гусаре» было открыто собственное литейное производство площадью 20 тыс. кв.м, мощность которого составляет 7–8 тыс. тонн в год.

https://gusarm.ru/about/history/?