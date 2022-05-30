Дефицит нефтесервиса в мае 2022: тройники, врезки под давлением, смазочные материалы...

Среди основных вызовов, с которыми несколько лет назад столкнулась отечественная промышленность, было средне- и крупнотоннажное производство СПГ, создание флотов гидроразрыва пластов, системы подводных добычных комплексов на шельфе, роторно-управляемые системы в бурении, сейсморазведочное оборудование, ПО для сейсмосудов, дефицит катализаторов для нефтепереработки. Фактически отечественные нефтесервисные компании в основном по-прежнему используют иностранную технику.

Один из ключевых подрядчиков «Газпрома» Сервисная компания «ИНТРА» в ходе работ по врезке под давлением на газопроводах применяет оборудование английской компании Furmanite, произведенное в США. В настоящее время, оно, как и другое западное нефтесервисное оборудование, попало под экономические санкции. По мнению экспертов, ввиду грядущего дефицита импортной техники и оригинальных запасных частей у ИНТРА возникают риски, связанные с невозможностью своевременно и качественно проводить ремонт и регламентное техническое обслуживание своего оборудования.

Как отмечают в ИНТРА, в ответ на новые вызовы компания также осуществляет работы по технологии врезки под давлением с помощью иностранного оборудования производства компаний TDW Williamson, Furmanite, которое соответствует требованиям СТО Газпром 2–2.3–116–2016 и внесено в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром». По словам представителя ИНТРА, техническое обслуживание иностранного оборудования проводится строго в соответствии с установленными регламентами, однако в компании не уточнили, когда было проведено его последнее техобслуживание и ремонт. Тем не менее, стоит отметить, что в апреле текущего года на производственном комплексе «Интрафит» в Миассе (входит в компанию ИНТРА), где изготавливаются разрезные тройники для ПАО «Газпром», произошло возгорание. Согласно экспертной оценке, наиболее вероятной версией возгорания рассматривается нарушение технологии. Подрядчик «Газпрома» использовал одно и то же масло для смазки станков и закалки деталей. Не исключено, что ЧП стало следствием санкционного дефицита смазочных материалов.

Источник: АНГИ, https://www.angi.ru/news/2899058, 27 мая (в сокращении)