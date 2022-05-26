ОМК представила уникальную сдвоенную арматуру и импульсный клапан среднего давления для нефтегазовой отрасли на выставке в Уфе

На стенде Объединенной металлургической компании представлены комплексные решения от белгородского завода «ОМК Энергомаш» и завода ОМК в Благовещенске: от продукции для тепловой энергетики и металлоконструкций (включая уникальные несущие конструкции с нанесением огнезащитных и криогенных покрытий) до сложной запорной арматуры, предназначенной для всех предприятий ТЭК. В частности, ОМК презентовала гостям уникальную сдвоенную арматуру, аналогов которой в России пока нет, и предохранительные клапаны, в том числе импульсный клапан среднего давления для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей. Кроме того, ОМК показала линейку котлов различной комплектации с изготовлением по индивидуальному техническому заданию заказчика. Их выпускает завод «ОМК Энергомаш». По техническому совершенству, оригинальности конструкции, коэффициенту полезного действия и экономичности белгородские котлы находятся на уровне лучших мировых образцов.

https://omk.ru/press/news/38903/, 25 мая