Арматурный завод «Армалит» продолжает расширять модели бизнеса направленные на повышение конкурентоспособности предприятия в различных сферах деятельности

В частности, «Армалит» развивает сотрудничество с крупными финансовыми организациями, благодаря грамотному взаимодействию с которыми клиенты предприятия получают целый ряд преимуществ. Среди последних – гибкие условия расчетов за поставки продукции, выпускаемой на заводе.

– Если еще 5 лет назад запуск производства без поступления предоплаты был, скорее, исключением, и такие случаи были крайне редки, то сейчас мы можем без ущерба для экономики работать в том числе и с постоплатой, при этом с полностью конкурентоспособными ценами. Это дает нам возможность запускать подготовку производства еще на этапе переговорных отношений и отгружать готовую продукцию в течение 2-3 месяцев после подписания договора, что, несомненно, крайне важно для соблюдения графиков строительства судов, – прокомментировал первый заместитель генерального директора АО «Армалит» Евгений Коптяев. Кроме выгод для партнеров и повышения конкурентоспособности, развитие взаимоотношений позволяет сотрудникам предприятия получать более выгодные предложения по комплексу банковских продуктов. Так, например, в середине мая на заводе «Армалит» состоялась встреча трудового коллектива с представителями одной из крупнейших финансовых организаций России*. Менеджеры презентовали продуктовую линейку банка, в частности рассказали о преимуществах обслуживания банком зарплатных клиентов. *Мероприятие носило информационно-рекомендательный характер. В ходе встречи в формате живого диалога сотрудники предприятия получили от представителей банка ответы на вопросы, а по завершении мероприятия – консультации по преференциям банковских продуктов в индивидуальном порядке. Коллеги, желающие получить более подробную информацию, могут обратиться к своим непосредственным руководителям.

https://armalit.ru/press/news/armalit-povyshaet-finansovuyu-gibkost-dlya-klientov-i-personala-predpriyatiya/