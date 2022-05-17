КОНТРАФАКТ ИЛИ ИМПОРТ? Продукция из пластмасс попали в Перечень продукции для параллельного импорта

Минпромторг России подготовил Перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей) продукции, которая была введена в оборот за пределами территории Российской Федерации. Соответствующий приказ зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2022 года.

Механизм параллельного импорта начинает свою работу с даты регистрации приказа. Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с Приказом Минпромторга России.

Согласно документу, исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

В данный Перечень товаров вошли пластмассы и изделия из них, в том числе автокомпоненты (код ТН ВЭД 39, за исключением товаров, зарегистрированных в качестве медицинских изделий), каучук, резина и изделия из них (код ТН ВЭД 40), химические нити (код ТН ВЭД 54), бытовая техника и электроника (код ТН ВЭД 85) и др. Параллельный импорт не означает разрешения на ввоз и оборот контрафакта — продукция должна быть легально введена в оборот в стране, откуда осуществляется импорт. Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях введенного «недружественными» странами санкционного режима. 29 марта 2022 года Правительством Российской Федерации принято Постановление №506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы».

Источник: plastinfo.ru, 13 мая (в сокращении)

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/05/13/item19131