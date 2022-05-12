Арматурная компания "Армалит" получила лицензию, что дало возможность обучать своих сотрудников без отрыва от производства. Сегодня нужны 40 специалистов!

Но, самое главное, – присваивать обучающимся квалификацию. Идея зрела давно ввиду нехватки кадров, что лично подчеркнул в своем выступлении по случаю получения образовательной лицензии генеральный директор предприятия Михаил Смаковский. Станочный парк более 150 станков с ПУ – не шутки. Работа с материалами, особенно с титаном, для которого нужно грамотно выбирать режимы, инструменты и т.д., требует высокого уровня знаний и мастерства. А кроме того предприятию сегодня требуется порядка 40 новых специалистов.

"Ни для кого не секрет, что основная проблема нашей промышленности – отсутствие квалифицированных кадров. Не хватает и рабочих, и инженеров. Уровень образования объективно снизился, и студентов приходится доучивать непосредственно на заводе. Ввиду того, что "Армалит" накопил колоссальный опыт в подготовке специалистов, получение лицензии стало логичным этапом развития. Теперь своими образовательными программами мы можем поделиться и с коллегами из города, и со страной", – Михаил Смаковский.

Важно отметить, что для каждого сотрудника (заказчика), вышедшего на обучение, подбирается индивидуальный маршрут. Благо – завод обладает широким станочным парком и работает с материалами от чугуна до титана. В образовательный процесс включена и необходимая теория, и практика. Базируется обучающий центр в цехе, отведенном под опытное производство, где под чутким присмотром главного инженера и руководителя этого опытного производства Бориса Шарапова и происходит взращивание новых специалистов или укрепление знаний тех, кто уже не первый день знаком с производством. Кто-то после обучения так и остается в опытном производстве, кто-то перераспределяется на другие рабочие места. Но как база – опытное производство было выбрано неспроста. Здесь нет серийности, зато есть масса творчества и неординарных решений по производству оригинальных и нестандартных деталей, а, значит, есть возможность отрабатывать различные навыки.

Совместно с обучением рабочего и инженерного состава "Армалит" занимается развитием производственной системы (ПС). Эти специалисты также вносят свою лепту в жизнь предприятия и познают премудрости научной организации труда, что, как результат, помогает, например, реорганизовать рабочее место и даже повысить количество выпускаемой продукции.

Источник: https://www.korabel.ru/news/comments/armalit_beretsya_za_licenzirovannoe_obuchenie_sotrudnikov.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com, 11 мая