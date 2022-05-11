Центр компетенций отечественного арматуростроения АО «Армалит» и Невское ПКБ укрепляют сотрудничеств

Завод «Армалит» посетили молодые специалисты Невского проектно-конструкторского бюро. Группа молодых инженеров-конструкторов и техников-конструкторов побывала на основных производственных участках, в цехах №№ 41, 42, 47 и 48, а также в центральной заводской лаборатории и конструкторском бюро электроприводов. В ходе ознакомительной программы молодежи наглядно продемонстрировали процесс создания арматуры – от изготовления отливки до сборки и испытания готового изделия.

В завершение мероприятия гости поблагодарили организаторов за редкую возможность увидеть современное производство «вживую» и выразили надежду, что сотрудничество в таком направлении как обмен опытом между заводом и проектантом будет только крепнуть.

Как отметил Дмитрий Лабутин, цель данного визита – показать взаимосвязь работы конструкторского бюро и завода.

– Подобные мероприятия призваны донести до молодых специалистов, что технологичность изготовления продукции на производстве во многом зависит от решений, принятых в конструкторском бюро, поэтому такие встречи очень важны, – подчеркнул Дмитрий Владимирович.

Действительно, зачастую на этапе «железа» становится очевидной цена просчетов и ошибок, которые может допустить проектант при работе над решением той или иной задачи. Именно поэтому во избежание ошибок нужны не только глубокие профессиональные знания, но и тесное взаимодействие проектанта с заводом-изготовителем.

https://armalit.ru/press/news/armalit-i-nevskoe-pkb-ukreplyayut-sotrudnichestvo/, 6 мая