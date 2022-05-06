80 лет АО «ПАЗ». Торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию Пензенского арматурного завода, состоялось в Киноконцертном зале «Пенза» 29 апреля.

С юбилейной датой сотрудников крупнейшего пензенского предприятия поздравил Губернатор Олег Мельниченко. Продолжилось торжество праздничным концертом, участие в котором приняли солистка «Пензаконцерта», Заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова, солистка Губернаторской симфонической капеллы Гульсина Рафекова, солисты эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Анастасия Воробьёва, Светлана Бисяева и Александр Яковлев. Порадовали гостей своим творчеством и Театр эстрады «Провинция», хореографический ансамбль «Зоренька», танцевально-спортивный клуб «S-DANCE», вокально-эстрадная студия «Десерт».
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