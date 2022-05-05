Корпорация Emerson, владеющая заводом Промышленной Группы по производству регулирующих клапанов Metran в Челябинске, уходит из России (РБК)

Инжиниринговая компания Emerson решила выйти из бизнеса в России. Компания владеет заводом Metran в Челябинске, который производит регулирующие клапаны, системы управления, контроллеры телемеханики, датчики давления и другое промышленное оборудование. Американская компания Emerson, которая занимается промышленной автоматизацией и оптимизацией производительности, выходит из своего бизнеса в России, заявил президент и главный исполнительный директор компании Лал Карсанбхай. Его слова приводят в отчете о работе Emerson во втором квартале 2022 финансового года.«Сегодня Emerson также объявляет о решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании. Мы стремимся к упорядоченной передаче этих активов и будем поддерживать сотрудников в этом процессе», — заявил Карсанбхай. Завод промышленной группы Metran находится в Челябинске. Там производят регулирующие клапаны, системы управления, контроллеры телемеханики, датчики давления и другое оборудование. Бизнес был основан в 1992 году. В промышленной группе работают 1100 сотрудников, говорится на сайте компании

https://www.tek-all.ru/news/id8709-emerson-vladeuschaya-zavodom-metran-v-chelyabinske-uhodit-iz-rossii/, 4 мая