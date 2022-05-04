МК «Сплав», ПКИ «Атомармпроект» и ПАО «Контур» получили расширенную лицензию на конструирование и производство оборудования для объектов атомной отрасли

С этого года спектр действия лицензии, выданной Корпорации, охватывает не только атомные станции, но также суда и плавсредства, оснащенные ядерными реакторами, комплексы для переработки ядерного топлива и т.д. Лицензия выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Предыдущая была получена предприятием в 2017 году. По словам руководителя службы менеджмента качества ПАО «Контур» Елены Мураевой, «атомная» лицензия — основной документ, разрешающий предприятию работать в сфере атомной энергетики, конструировать, производить и поставлять оборудование для объектов атомной отрасли.

— Наличие этой лицензии обязательно как для работы с отечественными, так и с зарубежными заказчиками. В этом году мы расширили спектр действия лицензии – теперь мы можем конструировать и производить оборудование также для плавсредств и судов с ядерными реакторами, комплексов с промышленными и исследовательскими ядерными реакторами, для установок по переработке, транспортировке ядерного топлива и т.д. Это дает нам право выходить на новые рынки и сегменты атомной энергетической отрасли.

Лицензия выдана на 5 лет, в течение которых федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ежегодно проводит инспекционную проверку предприятия и дает заключение о выполнении условий действия лицензии.

Корпорация «Сплав» занимает лидирующие позиции на рынке трубопроводной арматуры и оборудования для атомной отрасли. Предприятие работает на атомном рынке с момента своего основания — с 1978 года. Сегодня все АЭС в России, а также станции, построенные по российским проектам за рубежом, оснащены арматурой МК «Сплав». В настоящее время Корпорация участвует сразу в нескольких проектах по возведению новых энергоблоков в Китае, Индии, Турции, Бангладеш, на Курской АЭС-2 и др.

http://mksplav.ru/blog/2022/04/29/mk-splav-poluchil-rasshirennuyu-atomnuyu-licenziyu/, 29 апреля