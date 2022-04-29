Компания АДЛ продолжает работать в штатном режиме. и ведёт строительство третьего завода АДЛ площадью 6000 квадратных метров!

Новые производственные мощности будут направлены на выпуск отечественной трубопроводной арматуры больших диаметров (до Ду 1200 мм) и шаровых кранов. Завод производит широкий ассортимент трубопроводной арматуры, насосного и электрооборудования. Также своим клиентам мы готовы предложить комплексные решения полной заводской готовности: насосные установки, блочные индивидуальные тепловые пункты, редукционные установки и многое другое. Мы благодарны признанию нашей компании системообразующей организацией и продолжаем развитие нашего предприятия даже в сложившейся непростой для страны ситуации. В настоящий момент ведётся строительство третьего завода АДЛ площадью 6000 квадратных метров! Новые производственные мощности будут направлены на выпуск отечественной трубопроводной арматуры больших диаметров (до Ду 1200 мм) и шаровых кранов на высокое давление (PN до 16.0 МПа). Станочный парк АДЛ включает в себя более 290 единиц оборудования. Общая площадь трёх заводов составляет более 20000 кв.м. объём выпускаемой продукции — более 500 000 единиц в год. На базе производственного комплекса действует своя лаборатория технического контроля, практически ежегодно АДЛ выводит на рынок новые линейки производимого оборудования, расширяет и модернизирует производственные мощности. Оборудование производства АДЛ продолжает поступать на строительные объекты страны.

Письмо АДЛ, 28 апреля