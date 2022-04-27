ОМК поставила новый типоразмер стальных задвижек PN40 DN700 для строительства нефтепровода на севере России

Объединенная металлургическая компания (ОМК) поставила 7 клиновых задвижек большого диаметра для строительства магистрального нефтепровода в северных районах России. Продукцию разработал и изготовил в рамках долгосрочного контракта завод ОМК в Благовещенске (Республика Башкортостан, производственный центр «ОМК Армсталь»), один из крупнейших в России производителей трубопроводной арматуры. Специально для этого заказа специалисты Благовещенского завода ОМК спроектировали и изготовили новый типоразмер арматуры высокого давления. Вся поставленная продукция соответствует классу прочности PN 40. Она способна выдерживать столь высокие нагрузки трубопровода благодаря толщине стенки до 81 мм при диаметре в 700 мм. На каждое изделие нанесли особо прочное покрытие с учетом эксплуатации в условиях повышенной влажности и низких температур. «Возрастающий спрос на арматуру высокого давления дает понимание, что новая продукция, наряду с уже существующей линейкой, будет востребована и в будущем. Мы развиваем производство арматуры высокого давления на Благовещенском заводе ОМК с 2018 года, разрабатывая и изготавливая продукцию под индивидуальные требования клиента. Такая гибкость Благовещенского завода ОМК позволяет удовлетворять даже самые сложные запросы наших партнеров», - отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

https://omk.ru/press/news/38434/, 26 апреля