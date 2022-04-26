На 62-м году жизни скончался Технический директор ООО "ИЛЬМА" ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ КЛЕПЦОВ (20.01.1961 – 23.04.2022)

Игорь Петрович родился в 20 января 1961 года в Мурманске. В 1985 году окончил Ленинградский механический институт (Военмех) по специальности «Системы автоматического управления летательными аппаратами». В середине девяностых по приглашению Александра Павловича Епишова поступил на работу в лабораторию ЦКБМ, с которым впоследствии они основали компанию «ИЛЬМА». Игорь Петрович, Александр Павлович и их коллеги из ЦКБМ были в числе первых российских инженеров, которые начали заниматься вопросами разработки и внедрения графитовых уплотнений и внесли большой вклад в решение проблем герметизации оборудования АЭС с применением новых материалов и инновационных технологий герметизации. Игорь Петрович все эти годы занимал в «ИЛЬМЕ» должность технического директора, он является соавтором более 100 изобретений в области уплотнительной техники, многие из этих решений запатентованы и не имеют аналогов в мире.

«Наше ключевое преимущество – это высочайшая надёжность, обусловленная использованием передовых высококачественных материалов, действующей интегрированной системой качества и ответственностью наших специалистов». (Из интервью с И.П. Клепцовым, Санкт-Петербург, 2015 год)

Подготовлено к размещению З. Демишиной, 25 апреля