МАССОВЫЙ КОНТРАФАКТ ВЕРНУЛСЯ: появился сервис поставки комплектующих, запасных частей, неликвидов и б/у оборудования (лежалые трубы, задвижки...)

В условиях санкций многие предприятия топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей промышленности остро нуждаются в поставках комплектующих и запасных частей. Нехватка денежных средств повысила спрос на неликвиды, оборудование б/у, лежалые трубы и пр. Для решения всех этих проблем создан новый сервис "Доска объявлений ТЭК". На сервисе активно идет продажа лежалыми трубами нефтегазового сортамента, кабелем, буровым и другим оборудованием. Преимущество сайта в простоте использования, удобном размещении объявлений и поиске необходимого.
https://www.tek-all.ru/news/id8670-poyavilsya-servis-postavki-komplektuuschih-zapasnih-chastey-nelikvidov-i-b-u-oborudovaniya/