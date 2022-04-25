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МАССОВЫЙ КОНТРАФАКТ ВЕРНУЛСЯ: появился сервис поставки комплектующих, запасных частей, неликвидов и б/у оборудования (лежалые трубы, задвижки...)

25 апреля, 2022 6
В условиях санкций многие предприятия топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей промышленности остро нуждаются в поставках комплектующих и запасных частей. Нехватка денежных средств повысила спрос на неликвиды, оборудование б/у, лежалые трубы и пр. Для решения всех этих проблем создан новый сервис  "Доска объявлений ТЭК". На сервисе активно идет продажа лежалыми трубами нефтегазового сортамента, кабелем, буровым и другим оборудованием.  Преимущество сайта в простоте использования, удобном размещении объявлений и поиске необходимого.
https://www.tek-all.ru/news/id8670-poyavilsya-servis-postavki-komplektuuschih-zapasnih-chastey-nelikvidov-i-b-u-oborudovaniya/
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