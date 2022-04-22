ДЕТАЛИ ТРУБ. Газпром проектирование познакомилось с решениями по деталям труб для  ТЭК, представленными компанией ПАО «Северсталь»

ПАО «Северсталь» в рамках двухдневного визита в Санкт-Петербург, состоявшегося 1516 апреля 2022 г., представила специалистам «Газпром проектирование» комплексные решения и новые виды продукции, которые могут найти применение в строительстве объектов инфраструктуры «Газпрома». В презентационной части визита специалисты «Северстали» рассказали об инновационных разработках для транспортировки углеводородов, добычи и обустройства месторождений, строительства заводов СПГ, а также перспективных решениях, в частности трубах большого диаметра (ТБД) с защитным стеклопластиковым покрытием «Кольчуга», ТБД для изготовления холодногнутых отводов и ТБД из коррозионностойкой стали. В отдельном блоке были представлены возможности «Северстали» по комплексным решениям для строительства крупных инфраструктурных объектов. Сотрудники компании рассказали о широкой линейке продуктов строительного назначения, возможностях по проектированию и изготовлению металлоконтрукций на базе «Северсталь Стальные Решения» (входит в ПАО «Северсталь»). Большой интерес вызвала презентация возможностей использования сервиса перспективного инжиниринга в энергетике, который позволяет снизить операционные и капитальные затраты клиента за счет оптимизации проектных решений. Со своей стороны «Газпром проектирование» в ходе совещания представило обзор предынвестиционных исследований, выполнявшихся ООО «Газпром проектирование» для ПАО «Северсталь».

https://proektirovanie.gazprom.ru/press/news/2022/04/155/, 21 АПРЕЛЯ