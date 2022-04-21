ЦИФРА. ФГБУ "РЭА" объявило о запуске совместно с Минпромторгом АИС мониторинга рынка машиностроительного оборудования "Импортозамещение" (отрывок)

Минэнерго России совместно с Минпромторгом России создана автоматизированная система мониторинга состояния рынка машиностроительного оборудования, технических устройств, комплектующих и программного обеспечения для технологических процессов организаций ТЭК России, подлежащих импортозамещению. Система внедряется в целях информационно-аналитического сопровождения принятия управленческих решений при реализации политики импортозамещения в отраслях топливно-энергетического комплекса. Сбор, обработку, хранение и предоставление информации в автоматизированном режиме уполномочено осуществлять ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России (ФГБУ «РЭА»), которым разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система «Технологии и проекты импортозамещения» (АИС).

Автоматизированная информационная система «Технологии и проекты импортозамещения» (АИС «Импортозамещение») – это целостная информационно-аналитическая система мониторинга и информационной поддержки импортозамещения в ТЭК, объединяющая информационные потоки о потребностях организаций ТЭК и возможностях производства в России высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

АИС «Технологии и проекты импортозамещения» разрабатывалась в рамках исполнения плана мероприятий по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, услуг иностранных компаний, а также по развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 2195-р) (ссылка на документ) и плана содействия импортозамещению в промышленности (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 1936-р).

В Системе предусмотрено 2 сегмента:

- сегмент, содержащий агрегированные, ежеквартально актуализируемые сведения о потребностях российских организаций ТЭК (электроэнергетики, нефтегазового комплекса, угольной и торфяной промышленности) в импортной продукции (производственных комплексах, агрегатах, узлах, деталях, материалах, программных продуктах и прочих средствах производства), используемой в технологических процессах организаций ТЭК;

- сегмент, содержащий сведения о возможностях российских промышленных предприятий импортозамещения импортной продукции, включая сведения о стадиях разработки и уровне локализации импортозамещающей продукции.*

https://www.tek-all.ru/news/id8644-fgbu-rea-obyavilo-o-zapuske-sovmestno-s-minpromtorgom-ais-importozameschenie/, 21 апреля