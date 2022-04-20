ЗАВОДЫ - ВЫЖИВАНИЕ. Санкции закрывают границы и морские порты.

— Завод работает, выпускает автомобили Hyundai и Kia из корейских комплектующих но ситуация очень сложная. Сломана вся логистика перевозок, что создает трудности с получением компонентов. Один из крупнейших в мире контейнерных операторов Maersk отказался возить грузы в Калининградский порт: довозит до какой-нибудь европейской страны, дальше надо везти автотранспортом, но тут ЕС вводит новые ограничения и запрещает работу в Европе российским автоперевозчикам. Компаниям других стран с российским грузом тоже сложно работать — начинают тянуть оформление, требуют на груз разрешения и заключения экспортных комитетов США и ЕС. Мы основные грузы везли из корейского Пусана морем до немецкого Бремерхафена, оттуда после перегрузки морем в Калининград. Сейчас, когда нам удается что-то «вырвать», получаем таким же путем, но стоимость перевозки стала невыносимой. Если раньше доставка контейнера из Пусана в Калининград стоила $4450, то сейчас — $20 000–25 000.

Стараемся все гибко решать. Питерский Hyundai остановился из-за того, что у них нет должного навыка и опыта работы в условиях подобного кризиса. У них все вещи строго стандартизированы: если что-то ломается, то ломается полностью. А мы уже не один кризис пережили.

Какое-то количество контейнеров с комплектами нам удалось получить, думаю, что на май мы работой обеспечены. Хотя комплектность уже полученного вызывает вопросы. Почти все в поставке для машины есть, а вот электронной платы, например, не хватает. Она давно уже производится в Китае или Корее, но регуляторы начинают подозревать в ней американские корни. Из-за этого правительство Кореи не дает согласие на работу с таким компонентом, пока не будет получено на то разрешения США. Мы уже какое-то количество этих плат превратили в технологические: собираем полностью машину, она уходит с конвейера, проводим полный цикл испытаний, затем снимаем с нее плату и ставим на машину, которую начинаем собирать. По мере поступления этих плат машины доукомплектовываются и отправляются дистрибьюторам.

— А где берете?

— Есть разные способы, не хочу про них говорить. Что-то в запчастях было, оттуда забираем. Мы стараемся найти таких поставщиков и перевозчиков, с которыми мы можем все проблемы решать.

— Сколько автомобилей сейчас производит «Автотор»?

— Раньше производили 900 машин в сутки, сейчас — 300. Работаем в убыток, но сокращать персонал пока не планируем.

Рассчитываем, что правительство нам поможет, как помогает всем системообразующим предприятиям. «Автотор» — это почти 50% товарной продукции Калининградской области, мы платим огромные налоги, обеспечивали 80% загрузки морских портов, когда работали на полную мощность. Сейчас просели и мы, и порт, и железная дорога, и 300 компаний, которые на нас в Калининграде работали. Все попали в сложное положение. Сейчас стараемся использовать все виды помощи, которое государство предоставляет системообразующим предприятиям. Только на оплату сотрудникам нам требуется примерно 300–350 млн рублей в месяц. Еще нам необходимо выполнять СПИК (специальный инвестиционный контракт. — Forbes), что мы и делаем.





Forbes: https://www.tek-all.ru/news/id8641-vladimir-scherbakov-o-poluchenii-komplektuuschih-est-raznie-sposobi-ne-hochu-pro-nih-govorit/





Бывший первый зампред правительства СССР Владимир Щербаков в 1994 году создал компанию «Автотор», которая через три года запустила в Калининградской области производство по сборке автомобилей иностранных брендов. В 2021 году предприятие выпустило 177 000 автомобилей Hyundai, Kia и BMW, объявило о расширении производства и увеличении объема инвестиций в создание новых мощностей до 32 млрд рублей. Из-за событий на Украине сборку на «Автоторе» прекратило BMW, начались сбои с поставками автокомплектов из Кореи, предприятие в три раза сократило производство и стало работать в убыток. В интервью Forbes Владимир Щербаков рассказал, как работает компания в условиях санкций в окруженном границами ЕС российском регионе.