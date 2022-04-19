Дневник главного редактора
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15 апреля сдан в печать апрельский номер журнала ТПА.

19 апреля, 2022 12
ЗАВОД «АЛСО»: НОВЫЙ АРМА­ТУРНЫЙ РЫНОК – КАК ИДЕТ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ШК?
На вопросы журнала ТПА отвечает директор Завода шаровых кранов «АЛСО» Рысенко Д. И.

Заводу деталей трубопроводов «РЕКОМ» – 30 лет

Тяжпромарматура: ни шагу назад, только вперЕд!
Интервью директора по производству АО НПО «Тяжпромарматура» Дериглазова Р. А. журналу ТПА

Особенности проекти­рова­ния и испытаний сейсмостойкой трубо­проводной арматуры для атомных станций
Демишин С. В., к. т. н., руководитель испытательного подразделения ООО «ЦКСИ»

КОНТРОЛЛЕРЫ FUZZY LOGIC ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ
Горобченко С. Л., к. т. н., Ковалёв Д. А., к. т. н., ВШТЭ СПбГУПТД

Подтверждение легитимности стандартов в условиях дистанцион­ного аудита
Людмила Подкорытова, Исполнительный директор ООО «Нормдокс»

ПО «МЗТА»: УРОКИ КРИЗИСА. НОВЫЙ АРМАТУРНЫЙ РЫНОК ТРЕБУЕТ НЕТРИВИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
На вопросы журнала ТПА отвечает управляющий директор ПО «МЗТА» Олихин Н. Н.

РАЗРАБОТКИ ЗАВОДА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ «ТЕРМОБРЕСТ»6

Импортозамещение в сфере смазочных материалов для трубопроводной арматуры. 

РасчЕт пропускной способности шиберной задвижки для технологических линий нефтегазодобывающей промышленности

АО «НПФ «ЦКБА». УКАЗАТЕЛЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ 2022 г. 

ОМСКИЙ НПК «Опыт» – импортозамещение начинаем с Zаглушек
Гринберг П. Б., к. т. н., ст. научный сотрудник НПК «Опыт»

ОБ УМНЫХ МАТЕРИАЛАХ В АРМАТУРОСТРОЕНИИ

Утилизация попутного газа на нефтяных месторождениях
Яицких Георгий Станиславович, Директор по развитию АО «ИПН»
15 АПРЕЛЯ 2022 Г.

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