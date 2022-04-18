Курганский арматурный завод ТЕМПЕР предложил здравомыслящим европейцам российскую продукцию - шаровые краны по конкурентным ценам

Продукция курганского завода, выпускающего трубопроводную арматуру, станет более востребованной для европейских производителей из-за сильного роста цен на западном рынке, заявил директор ООО «Темпер» Сергей Доронин. В условиях санкций на предприятии выросло производство, в планах – увеличить товарооборот в сторону Евросоюза. «Сейчас видим, что на западном рынке сильно выросли цены на аналогичную продукцию от европейских производителей. Теперь наша продукция будет для них более востребованной. Для предпринимателя со здравым смыслом сотрудничать с Россией имеет большой интерес», – приводит слова Доронина портал Ura.ru. Директор ООО «Темпер» также уточнил, что на предприятии нет проблем из-за санкций, ведь весь металл уральский, а иностранных комплектующих нет. «Сейчас рынок сбыта освобождается из-за ухода иностранных компаний. Это дает нам большую возможность расширять ассортимент и быть самодостаточными. Кто лучше нас сделает продукцию, которую нам надо, кроме самих нас?» – рассказал Доронин.

https://vz.ru/news/2022/4/15/1153895.html?, 15 апреля