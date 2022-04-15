Колонка редактора. Новая арматурная летопись эпохи перемен: как родился Атлас новостей для служебного использования руководителям и специалистам

Каждый день рано утром просматриваю 30-50 сайтов по арматурной тематике, чтобы отобрать 3-5 новостных сюжета с самой актуальной информацией - это цены, слияния и поглощения компаний, аналитика и прогноз развития рынка, новые типы арматуры и технологии, китайская арматура, локализация и импортозамещение, экспертиза, НТД и стандартизация, цифровые технологии и многое другое. Все это касается не только трубопроводной арматуры, но и приводной и уплотнительной техники, навесного оборудования, соединительных деталей трубопроводов и даже трубной продукции, которая в последние годы стала сливаться с арматурой.

Отобранные новости ранее использовались на портале ТПА, в социальных сетях, на занятиях Школы ТПА. Два года пандемии и резкое изменение экономики в феврале 2022 года заставили искать новый формат новостного продукта, спрос на который вырос и стал более узким и конкретным. Так родился Атлас, исторический аналог ТАССовского (синего - были еще красные и белые выпуски) для очень узкого круга людей.

С 15 марта начата рассылка первого номера кризисного выпуска Атласа новостей руководителями и главными специалистами в формате ранее издававшегося приложения «ТПА - Экспресс». Атлас рассылается по закрытой подписке в электронном формате. Объем - 12 страниц формата А4. Второй номер рассылался с 28 марта. Самые острые сюжеты сопровождаются комментариями главного редактора и авторами журнала ТПА. С апреля открыта подписка до конца года.

Готовы сотрудничать!

Дмитрий Грак, 15 апреля, МЦ ТПА