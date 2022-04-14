Для криогенного машиностроение созданы насосы и арматура, но остро необходимо импортозамещение многих типоразмеров оборудования

ЕС в пятом пакете санкций запретил поставку в Россию оборудования для сжижения газа, тем самым поставив под угрозу будущие проекты в этой области. О том, какое оборудование российское машиностроение уже может заменить и что для этого нужно, рассказал гендиректор «Атомэнергомаша» (Росатом) Андрей Никипелов.

— Санкции ЕС запрещают поставку в РФ установок для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенных теплообменников и насосов, технологических установок для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе. Что из этого оборудования «Атомэнергомаш» может производить?

— Мы можем производить все, что связано с подготовкой газа: все крупнотоннажное оборудование для этих систем, работающих на заводах СПГ, мы можем произвести. Что касается непосредственно криогенного оборудования, то у нас освоена линейка криогенных насосов, достаточно широкий ассортимент арматуры, мы также изготавливаем спиральновитые теплообменники. С машиностроительной частью задачи нам все понятно: понимаем, что можем изготовить данное оборудование, что оно будет хорошего качества и у нас уже есть референтные проекты. Но если речь идет о каком-то новом производстве по сжижению газа, то нам нужно четкое техническое задание со стороны заказчика для того, чтобы понимать, какое конкретно оборудование, с какими параметрами он от нас ждет.

— Есть ли у вас уже пилотные проекты по криогенным насосам и теплообменникам для крупнотоннажного СПГ?

— Две недели назад на новом стенде в Санкт-Петербурге мы закончили испытания нашего очередного насоса. Теперь «Атомэнергомаш» полностью закрывает линейку насосов, которая может понадобиться для средне- и крупнотоннажного производства СПГ, у нас освоены шесть типоразмеров. Сейчас заканчиваем разработку линейки насосов для судов-газовозов.

— Готов ли «Атомэнергомаш» поставить необходимое оборудование для второй и третьей линий «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, для Балтийского СПГ «Газпрома», если у проектов возникнут сложности с поставками из-за санкций?

— Я незнаком глубоко со всем проектом. Для «Арктик СПГ-2» мы как минимум хотим поставить насосы. На сегодняшний день в плане изготовления теплообменного оборудования наше участие не требуется — это оборудование уже законтрактовано. Но я еще раз повторюсь, что «Атомэнергомаш» способен произвести весь спектр крупногабаритного оборудования. Что касается Балтийского СПГ, мы готовы поставить теплообменники, насосы, арматуру — криогенную часть мы можем сделать практически всю. Это вопрос сроков и наличия технических решений по оборудованию, которое мы пока еще не изготавливали самостоятельно,— это тоже влияет на сроки.

https://www.tek-all.ru/news/id8619-andrey-nikipelov-ya-bi-ne-skazal-chto-segodnya-k-atomenergomashu-uzhe-vistroilas-ochered-za-spg-oborudovaniem/, 14 апреля (отрывок)