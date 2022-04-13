АНАЛИТИКА. Китай, Индия и Турция — самые важные партнеры России по производству нефтегазового оборудования в условиях западных санкций

Именно из Китая, Индии, ну и еще Турции поступает то оборудование для нефтегазовой промышленности, которое отказались поставлять США, ЕС и Япония. Но почему эти страны не создают производств в России?

— Если цена проката в России в два раза выше, чем в Китае, то ни о каком развитии производства говорить не приходится. Зачем китайским компаниям организовывать в нашей стране машиностроение, если сырье дороже?

— Но поднимали же экспортные пошлины на металл. Бюджет получил около 400 млрд рублей, которые пошли в основном в госкорпорации.

— Совершенно верно, но металлурги подняли цены на внутреннем рынке и отбили недополученную прибыль. В результате машиностроение от повышения пошлин не только ничего не выиграло, но и проиграло. А деньги надо распределять конкретным производителям, а не всяким надстройкам. Мне неизвестно о выдающейся роли госкорпораций в развитии производства оборудования для нефтяников. Поэтому деньги от экспортных пошлин на металл должны идти производителям на закупку металла. В том числе и китайским компаниям, которые развивают производство, создают рабочие места в России. Китайским компаниям должно быть выгодно изготавливать нефтяное оборудование в нашей стране, а не завозить готовое, как это происходит сегодня.

— Но это же бьет по нефтяникам и газовикам, прямо скажем, не последним людям. Почему они не подключаются к решению данного вопроса?

— Нефтяники и газовики до недавнего времени считали, что это забота машиностроителей, непосредственно закупающих металл. И, надо сказать, что машиностроители делали все он них зависящее, но силы, конечно, не равные. Известна роль русского промышленника, сенатора от Тульской области Игоря Панченко. Он постоянно поднимал эти вопросы. В последнее время начали подключаться и нефтегазовые компании, в частности, представители Газпрома, но сделать ничего не могли. Силы были не равны.

— Неужели металлургическое лобби сильнее нефтегазового?

— Однозначно сильнее. Нефтегазовые компании много лет всегда были на виду, они постоянные объекты нападок, когда надо состричь что–то в бюджет. На металлургов начали обращать внимание совсем недавно, хотя они обходят многих нефтяников в списках Forbes.

Важно, что нефтегазовые компании разобщены, каждая ходит в Минфин, Минэкономразвития, Госдуму, Белый дом и Старую площадь самостоятельно. У металлургов все иначе — им удалось выстроить уникальную для России систему согласования своих интересов. В ЛУКОЙЛе мне приходилось видеть консолидацию трубных компаний. Сегодня действует уникальная система консолидации компаний крупнейшей российской отрасли в рамках единой ассоциации.

Отрывок: главный редактор Агентства нефтегазовой информации Рим Арсланов поговорил с экспертом Робертом Сагияном, который более четверти века проработал в нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», 12 апреля

https://www.angi.ru/news/2897937