Алексей Кузнецов, генеральный директор компании Хавле Индустриверке, 4 апреля обратился к коллегам и партнерам

«От лица ООО «Хавле Индустриверке» выражаю вам свое почтение и признательность за доброе многолетнее сотрудничество! Информирую вас о том, что ООО «Хавле Индустриверке» продолжает свою работу на территории Российской Федерации в полном объеме. Все обязательства, взятые нами в отношении поставок продукции, будут выполнены.». Мы будем держать вас в курсе всех актуальных новостей!

Справка.

Организационно компания Hawle Beteiligungsgesellschaft m.b.H. вместе с компанией Hawle Holding GmbH в качестве материнской фирмы включает в себя сегодня все предприятия группы Hawle Австрия внутри страны и за рубежом.

2003 г. «задвижка Hawle-A» (первая запорная задвижка в монолитном корпусе)

2006 г. «Hawle -FIT» (усовершенствование зарекомендовавшего себя ISO-фитинга)

2008 г. «Vario» (гибкая фасонная деталь; угловые отклонения с одновременной компенсацией длины и изменяемым положением окружности центров отверстий)

2011 г. «Synoflex» (прочное на растяжение соединение с переменным диаметром для всех ходовых типов труб)

2012 г. «шаровой обратный клапан» (удобный в плане монтажа и технического обслуживания клапан

для сточных вод)

2012 г. «Combiflex» (модульное многообразие для всех отводов)

2013 г. «запорный клапан Hawle» (высокопропускная тяжелая арматура)

https://www.hawle.com/ru/kompanija/istorija/