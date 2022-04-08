Строительные подрядчики отказываются от госконтрактов, а машиностроители проводят совещания с нефтегазовыми компаниями (отрывок)

К новому кризису сегмент госстроек подошел с нерешенными проблемами. Из-за подорожания стройматериалов, цены на которые не стабилизировались до сих пор, за три последних года четверть госконтрактов на сумму более 4 трлн руб. было расторгнуто, что привело к росту проблемных строек по всей стране. Эксперты ждут, что по итогам 2022 года объем сорванных контрактов увеличится на 20%. Впрочем, опасаясь дальнейшей инфляции, подрядчики и вовсе перестали участвовать в конкурсах, и многие стройки не находят застройщика. Почти 169,5 тыс. госконтрактов в сфере строительства на общую сумму 4,4 трлн руб. в 2019–2021 годах были расторгнуты или их подрядчики оштрафованы по разным причинам, сообщил "Ъ” зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. Он уточнил, что доля расторгнутых договоров составила 26,2% от общего числа заключенных в этот период госзаказов в сфере строительства суммарной стоимостью 10,95 трлн руб. В Минстрое на запрос "Ъ” не ответили. Сегодня общая стоимость действующих госконтрактов в сфере строительства составляет 19 трлн руб., уточнил господин Алексеенко. По его подсчетам, только в 2021 году было заключено 378 тыс. таких госконтрактов на 12,2 трлн руб.

https://www.tek-all.ru/news/id8591-stroitelnie-podryadchiki-otkazivautsya-ot-goskontraktov/, 8 апреля