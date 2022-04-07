АНАЛИТИКА: «Ошибочный курс: у Индии наши нефтяники покупают фонтанную арматуру.»  Интервью с Александром Романихиным (отрывок).

Ни один коррупционер не нанесет такого вреда, как некомпетентный руководитель. В погоне за освоением бюджетных денег и показухой в импортозамещении был принят стратегически ошибочный курс.

— В чем ошибочный?

— Минпромторг должен был создать основу для развития производства самых разных отраслей, в том числе и нефтегазового машиностроения. Для производства оборудования нужны подшипники, гидравлика, резина… Не решив этих вопросов, начали рапортовать о распределении бюджетных денег на создание опытных образцов нефтегазового оборудования. В стране манометры не могут сделать без иностранных пружин, нет своих резиновых смесей, кучи «мелочей», а Минпромторг и ФРП рапортуют, что деньги выделили на готовые изделия. А то, что изделия из импортных комплектующих чиновники молчат.

— А Китай не может эти комплектующие поставить?

— Во–первых, не может. Китай сам многое получает из Европы. Во–вторых, не хочет. Им во всех отношениях выгоднее поставлять нам готовые изделия. При этом, учитывая, что России некуда деться, скоро будет рынок продавца. Китай сможет диктовать нам цены.

— Удивительное дело. Китай так развил свое машиностроение, а в России были все условия, но заводы закрывались…

— Не только Китай. Вы посмотрите на Турцию. Как она за последние десять лет развила машиностроение! Теперь Турция обеспечивает комплектующими Камаз, а у Индии наши нефтяники покупают фонтанную арматуру. Нет слов…

https://www.angi.ru/, 6 апреля (в сокращении)