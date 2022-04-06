В Улан-Удэ Глава Бурятии поддержал АО «Энгерготехномаш» по выпуску продукции, полностью замещающей регуляторы датской фирмы «Данфосс».

Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал инициативы предприятия АО «Энерготехномаш» по расширению производства для импортозамещения. Предприятие выпускает линейку продукции, полностью замещающую товары датской фирмы «Данфос».

- Давайте импортозамещать. Есть определенная инертность, то есть, если уже переключились на вас, то инертность будет уже работать на вас. Давайте расширяться, скажите, чем вам помочь, чтобы расшириться. Освободившиеся рынки нужно занимать. Если для этого надо как-то расширить производство, давайте адресно поможем, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Управляющий АО «Энерготехномаш» Валерий Горбунов рассказал, что на предприятии с введением санкций увеличилось количество заказов со всей страны. При этом производственные мощности позволяют занять лидирующие позиции на рынке страны.

- Многие иностранные компании приостановили свою деятельность на территории Российской Федерации, в частности, такая иностранная компания, как «Данфос». Это наш прямой конкурент, который производит аналогичное оборудование. В результате этого мы на себе ощутили весьма положительные тенденции по повышению спроса на нашу продукцию. Уже думаем новое оборудование приобретать, людей на работу брать. Нам не хватает токарей, фрезеровщиков. Можно ли рассчитывать на то, чтобы на федеральном уровне как-то посодействовать тому, чтобы именно по той линейки продукции, которую наш завод выпускает хорошо и качественно, потом мы закрывали потребность. Мы готовы импортозаместить эту продукцию и создать рабочие места, – сказал Валерий Горбунов.

Акционерное общество «Энерготехномаш» является одним из крупнейших в России и единственным в Сибири и на Дальнем Востоке производителем оборудования по автоматизации систем теплоснабжения, теплопотребления, отопления, водоснабжения, технологических процессов для котельных и тепловых установок.

Продукция бурятского предприятия стоит в 3-4 раза меньше, чем аналогичная продукция иностранных производителей. Завод выпускает регулирующую трубопроводную арматуру, в том числе регуляторы и клапаны для нужд ЖКХ, промышленности, для атомных станций, для «умных» домов. В основном, на российском рынке использовалась продукция известного бренда из Дании.

Напомним, при поддержке Центра экспорта Бурятии завод нашел партнеров в Монголии, с которыми АО «Энерготехномаш» уже заключило внешнеторговый контракт на поставку экспортной продукции.

https://www.energotehnomash.ru/news/130.html, 4 апреля