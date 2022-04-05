Работа «Данфосс» в России. Сообщение от руководства компании (официальный текст)

1 апреля 2022 года группа компаний Danfoss объявила о своем решении начать подготовку к контролируемому выходу из бизнеса в России и Беларуси.

В соответствии с этим Danfoss инициировал процесс, и в данный момент мы рассматриваем различные опции. Мы продолжаем уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию наших российской и белорусской команд и членов их семей.

Danfoss работает в России с 1993 года. У нас выдающиеся команды в России и Беларуси, и это делает решение еще более сложным. Мы сожалеем о принятом решении, но не видим другого выхода в сложившейся ситуации.

Пока рассматриваются различные варианты выхода из бизнеса, Danfoss будет выполнять все свои существующие контрактные обязательства, что означает, что:

• Мы продолжим поставлять оборудование в соответствии с договорами и выполнять свои обязательства, в том числе долгосрочные, перед игроками рынка.

• Мы продолжаем производить блочные тепловые пункты, пластинчатые теплообменники, стальные шаровые краны, балансировочные клапаны, радиаторные терморегуляторы, поэтажные и поквартирные узлы распределения теплоносителя на наших производственных площадках в Московской и Нижегородской областях.

• Мы также продолжим поставлять продукцию для холодильного, теплового и индустриального сегментов. Передовые сервисы по расчетам систем и узлов, а также электронные сервисы по размещению заказов будут работать в обычном режиме.

Как уже упоминалось, группа компаний Danfoss рассматривает различные варианты реализации своего выхода из бизнеса, одним из которых является передача управления ООО «Данфосс» текущей российской управленческой команде, что позволит нынешнему руководству и его сотрудникам продолжить работу на рынке.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации и действовать в полном соответствии со всеми санкциями по мере их разработки

https://www.danfoss.com/ru-ru/about-danfoss/news/cf/danfoss-in-russia/